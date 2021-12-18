Агуэро может вернуться в "Манчестер Сити"
Фото: инстаграм Серхио Агуэро/Автор неизвестен
Бывший нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может вернуться в английский клуб, сообщает Ole.
По сведениям источника, аргентинец получил предложение стать послом клуба. Агуэро несколько дней назад завершил карьеру из-за проблем с сердцем.
33-летний Агуэро в бытность футболистом выступал за "Манчестер Сити" с 2011 по 2021 годы. Он является лучшим бомбардиром в истории "горожан", забив 254 гола в 370 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18