Агуэро может вернуться в "Манчестер Сити"

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Агуэро может вернуться в "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Серхио Агуэро/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может вернуться в английский клуб, сообщает Ole.

По сведениям источника, аргентинец получил предложение стать послом клуба. Агуэро несколько дней назад завершил карьеру из-за проблем с сердцем.

33-летний Агуэро в бытность футболистом выступал за "Манчестер Сити" с 2011 по 2021 годы. Он является лучшим бомбардиром в истории "горожан", забив 254 гола в 370 матчах.

Не пропустите: Кардиолог Агуэро рассказал, почему аргентинец завершил карьеру. | http://soccernews.ru
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