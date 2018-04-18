Агуэро может вернуться в строй раньше, чем ожидалось

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Агуэро может вернуться в строй раньше, чем ожидалось

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может вернуться в строй раньше, чем ожидалось.

Как сообщает Manchester Evening News, аргентинский бомбардир имеет шансы восстановиться после операции на колене в течение десяти дней.

В таком случае Агуэро сможет помочь "горожанам" в заключительных матчах сезона, а также полноценно подготовиться к ЧМ-2018.

Не пропустите: Врач сборной Аргентины поделился мнением о травме Агуэро. | http://soccernews.ru

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