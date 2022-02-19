Агуэро может войти в тренерский штаб сборной Аргентины
Бывший форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро хочет уже в этом году начать тренерскую карьеру.
По словам 33-летнего футболиста, сейчас обсуждается вариант с его вхождением в тренерский штаб "альбиселесте".
Экс-нападающий может поехать с аргентинской национальной командой на ЧМ-2022, чтобы стать источником мотивации для игроков.
В конце прошлого года Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. За сборную он провёл 101 матч и забил 41 гол.
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