Агуэро может войти в тренерский штаб сборной Аргентины

Фото твиттер Серхио Агуэро

Бывший форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро хочет уже в этом году начать тренерскую карьеру.

По словам 33-летнего футболиста, сейчас обсуждается вариант с его вхождением в тренерский штаб "альбиселесте".

Экс-нападающий может поехать с аргентинской национальной командой на ЧМ-2022, чтобы стать источником мотивации для игроков.

В конце прошлого года Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. За сборную он провёл 101 матч и забил 41 гол.

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