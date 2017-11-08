Агуэро назвал клуб, в который он перейдет после ухода из "Манчестер Сити"

Форвард английского "Манчестер Сити" Серхо Агуэро назвал клуб, в котором он хотел бы продолжить карьеру.

" Когда истечет срок действия моего контракта с "Сити", я хотел бы вернуться в "Индепендьенте ", - приводит слова 29-летнего нападающего "горожан" TyC Sports.

Отметим, что соглашение Агуэро с его клубом рассчитано до лета 2019-го года.

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