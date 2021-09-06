Агуэро назвал сложности с адаптацией в "Барселоне"

Фото: инстаграм Серхио Агуэро/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро в беседе со стримером Ибаем Льяносом, рассказал о трудностях адаптации с каталонском клубе, сообщает Football Espana.

По сведениям источника, Агуэро непросто смириться с уходом из команды друга и соотечественника Лионеля Месси, который перешел в ПСЖ. Также Серхио удивлен жуткими пробками в Барселоне по сравнению с Манчестером. Из-за этого форвард вынужден ездить на такси.

33-летний Агуэро перешел в "Барселону" из "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Форвард подписал с каталонцами контракт до лета 2023 года. В настоящее время футболист восстанавливается после травмы.

Не пропустите: Стали известны детали контракта Гризманна с "Барелоной". | http://soccernews.ru