Агуэро назвал сложности с адаптацией в "Барселоне"

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Агуэро назвал сложности с адаптацией в "Барселоне"

Фото: инстаграм Серхио Агуэро/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро в беседе со стримером Ибаем Льяносом, рассказал о трудностях адаптации с каталонском клубе, сообщает Football Espana.

По сведениям источника, Агуэро непросто смириться с уходом из команды друга и соотечественника Лионеля Месси, который перешел в ПСЖ. Также Серхио удивлен жуткими пробками в Барселоне по сравнению с Манчестером. Из-за этого форвард вынужден ездить на такси.

33-летний Агуэро перешел в "Барселону" из "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Форвард подписал с каталонцами контракт до лета 2023 года. В настоящее время футболист восстанавливается после травмы.

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