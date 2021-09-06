Агуэро назвал сложности с адаптацией в "Барселоне"
Фото: инстаграм Серхио Агуэро/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро в беседе со стримером Ибаем Льяносом, рассказал о трудностях адаптации с каталонском клубе, сообщает Football Espana.
По сведениям источника, Агуэро непросто смириться с уходом из команды друга и соотечественника Лионеля Месси, который перешел в ПСЖ. Также Серхио удивлен жуткими пробками в Барселоне по сравнению с Манчестером. Из-за этого форвард вынужден ездить на такси.
33-летний Агуэро перешел в "Барселону" из "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Форвард подписал с каталонцами контракт до лета 2023 года. В настоящее время футболист восстанавливается после травмы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14