Агуэро назвал свой следующий клуб

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро заявил, что после Англии планирует вернуться в родной "Индепендьенте".

"Когда в 2020 году закончится мой контракт с "Сити", я планирую вернуться в родной "Индепендьенте", - сказал он.

Напомним, что "Индепендьенте" - первый профессиональный клуб Агуэро.

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