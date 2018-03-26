Агуэро назвал свой следующий клуб

Теги серхио агуэроманчестер сити

Агуэро назвал свой следующий клубНападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро заявил, что после Англии планирует вернуться в родной "Индепендьенте".

"Когда в 2020 году закончится мой контракт с "Сити", я планирую вернуться в родной "Индепендьенте", - сказал он.

Напомним, что "Индепендьенте" - первый профессиональный клуб Агуэро.

Читайте: Агуэро пропустит около двух недель | http://soccernews.ru

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