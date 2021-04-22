Агуэро назвал условие, при котором перейдет в "Барселону"

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Агуэро назвал условие, при котором перейдет в "Барселону"Фото: Твиттер @aguerosergiokun 
Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может подписать контракт с "Барселоной" при одном важном условии, сообщает AS.

По данным источника, 32-летний аргентинец готов перейти в каталонский клуб и заключить соглашение на два года в том случае, если в команде останется его соотечественник Лионель Месси. Напомним, капитана "Барсы" хотят видеть в своих рядах "Манчестер Сити" и ПСЖ.

Как сообщалось ранее, текущий сезон станет для Агуэро последним в футболке "горожан" и он покинет клуб по окончании чемпионата Англии.

Нападающий выступает за "Сити" с 2011 года.
В сезоне 2020/2021 он забил 3 мяча в 15 матчах. 

Читать также: "Барселона" хочет подписать Агуэро сроком на два года | http://soccernews.ru
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