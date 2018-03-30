Агуэро не примет участие в матче с "Эвертоном"

Теги манчестер ситиэвертонсерхио агуэро

Агуэро не примет участие в матче с "Эвертоном"

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не поможет своей команде в матче 32-го тура АПЛ против "Эвертона".

29-летний аргентинец не успел полностью восстановиться после травмы колена, из-за которой он пропустил матчи своей национальной сборной.

Напомним, что матч "Эвертон" – "Манчестер Сити" состоится в субботу в 19:30 по московскому времени. 

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