Агуэро не примет участие в матче с "Эвертоном"

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не поможет своей команде в матче 32-го тура АПЛ против "Эвертона".

29-летний аргентинец не успел полностью восстановиться после травмы колена, из-за которой он пропустил матчи своей национальной сборной.

Напомним, что матч "Эвертон" – "Манчестер Сити" состоится в субботу в 19:30 по московскому времени.

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