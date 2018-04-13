Агуэро не сыграет против "Тоттенхэма"

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро пропустит игру против "Тоттенхэма".

Как сообщает Goal.com, аргентинец не сыграет из-за повреждения, однако детали травмы не уточняются.

Отметим, что в марте Агуэро пропустил несколько недель из-за повреждения колена.

Поединок между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" состоится завтра в 21:45 по московскому времени.

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