Агуэро не сыграет с "Реалом" в Лиге Чемпионов

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

Аргентинский бомбардир не успеет восстановиться к поединку со "сливочными" после травмы колена.

Напомним, что матч "Сити" - "Реал" состоится 7 августа в Манчестере. В первой игре "горожане" победили со счётом 2:1.

32-летний Агуэро в текущем сезоне забил 23 гола и сделал 4 ассиста в 32 встречах.

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