Агуэро не знает, в каком клубе продолжит карьеру

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро высказался о своём будущем.

Напомним, что контракт звёздного аргентинца с "горожанами" истекает в июне - если он не будет продлён, то летом футболист сможет уйти в другой клуб бесплатно.

"Не знаю, где я окажусь после завершения этого сезона. Понятия не имею. Посмотрим, что меня ожидает", - приводит слова Агуэро The Sun.

В нынешней кампании форвард очень много пропустил из-за травм - в его активе всего 9 матчей и 2 гола.

Не пропустите: "Манчестер Сити" отрицает, что ведет переговоры с Месси. | http://soccernews.ru