Агуэро недоволен игрой против "Боруссии" в Лиге Чемпионов

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Агуэро недоволен игрой против "Боруссии" в Лиге ЧемпионовФорвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро выразил недовольство своими партнерами по команде после ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Боруссии" Менхенгладбах, в которой "горожане" одержали победу 2:0 и добыли путевку в следующий раунд турнира.

Аргентинец начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 75-й минуте. За отведенное тренером время нападающий не смог отметился результативными действиями.

По информации Mirror, после финального свистка, на пути в раздевалку Агуэро с высказался одному из членов персонала "Манчестер Сити": "Они не дают мне пас".

Напомним, что действующее соглашение 32-летнего футболиста с клубом истекает летом. По информации СМИ, следующим клубом Агуэро станет "Барселона", с которой он якобы уже согласовал условия контракта.

Читать также: Агуэро близок к переходу в "Барселону" | http://soccernews.ru
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