Агуэро недоволен отношением к себе со стороны Гвардиолы

Между нападающим "Манчестер Сити" Серхио Агуэро и главным тренером команды Хосепом Гвардиолой возникло недопонимание.

По информации AS, аргентинец считает, что наставник "горожан" мог бы чаще ставить его в состав.

32-летний футболист разочарован сложившейся ситуацией, поэтому готовится к уходу из команды.

В текущем сезоне Агуэро забил 2 гола в 12 матчах в составе "Сити". Его контракт с клубом истекает в июне.

СМИ ранее сватали звёздного форварда в "Барселону", "Реал", "Ювентус" и "Интер".

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