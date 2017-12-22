Агуэро обеспокоен своим будущим в "Манчестер Сити"

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Агуэро обеспокоен своим будущим в "Манчестер Сити"

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро обеспокоен своим будущим в клубе, сообщает ESPN.

По сведениям издания, 29-летний аргентинец сомневается в доверии главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, который в этом сезоне оставлял нападающего в запасе в важных матчах, предпочитая Габриэла Жезуса.

Также Агуэро недоволен возможным подписанием очередного конкурента в лице Алексиса Санчеса, который, кроме всего прочего, знаком с Гвардиолой по совместной работе в "Барселоне". 

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