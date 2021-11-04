Агуэро обратился к болельщикам на фоне проблем с сердцем

Фото: инстаграм Агуэро/Автор неизвестен

Аргентинский форвард "Барселоны" Серхио Агуэро обратился к болельщикам на фоне своих проблем с сердцем.

"Я хочу послать всем свои объятия. Спасибо за сообщения со словами поддержки! Сейчас наступило время восстанавливаться и ждать дальнейшей информации", — сказал Агуэро в видео, которое в своих социальных сетях опубликовала "Барселона".

Напомним, что аргентинец пропустит как минимум три месяца.

Также не пропустите: В "Болонье" прокомментировали информацию об интересе к Миранчуку. | http://soccernews.ru