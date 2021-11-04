Агуэро обратился к болельщикам на фоне проблем с сердцем

Теги барселонасерхио агуэро

Агуэро обратился к болельщикам на фоне проблем с сердцемФото: инстаграм Агуэро/Автор неизвестен

Аргентинский форвард "Барселоны" Серхио Агуэро обратился к болельщикам на фоне своих проблем с сердцем.

"Я хочу послать всем свои объятия. Спасибо за сообщения со словами поддержки! Сейчас наступило время восстанавливаться и ждать дальнейшей информации", — сказал Агуэро в видео, которое в своих социальных сетях опубликовала "Барселона".

Напомним, что аргентинец пропустит как минимум три месяца.

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