Агуэро оценил шансы "Манчестер Сити" выиграть Лигу Чемпионов
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро выразил мнение, что его команда имеет шансы выиграть Лигу Чемпионов.
"В предыдущие сезоны мы набрались опыта. Нужно помнить, что до 2011 года "Манчестер Сити" не играл в Лиге Чемпионов. Сейчас мы входим в число претендентов на победу в турнире. Конечно, мы были бы счастливы выиграть Лигу Чемпионов. Я надеюсь, что это возможно", - приводит слова Агуэро официальный сайт клуба.
В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" встретится с "Реалом". Поединок состоится завтра, 25 февраля, в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало встречи в 23:00 мск.
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