Агуэро оценил шансы "Манчестер Сити" выиграть Лигу Чемпионов

Теги манчестер ситисерхио агуэро

Агуэро оценил шансы "Манчестер Сити" выиграть Лигу Чемпионов
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро выразил мнение, что его команда имеет шансы выиграть Лигу Чемпионов.

"В предыдущие сезоны мы набрались опыта. Нужно помнить, что до 2011 года "Манчестер Сити" не играл в Лиге Чемпионов. Сейчас мы входим в число претендентов на победу в турнире. Конечно, мы были бы счастливы выиграть Лигу Чемпионов. Я надеюсь, что это возможно", - приводит слова Агуэро официальный сайт клуба.

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" встретится с "Реалом". Поединок состоится завтра, 25 февраля, в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало встречи в 23:00 мск.

Не пропустите: Гвардиола: "Я восхищаюсь "Реалом", это пример для подражания". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В УЕФА не исключили возможность отмены Евро-2020 из-за коронавируса

В УЕФА не исключили возможность отмены Евро-2020 из-за коронавируса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов