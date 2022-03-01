Агуэро оценил шансы "Манчестер Сити" выиграть требл
Фото: инстаграм Серхио Агуэро/Автор неизвестен
Бывший нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро выразил мнение, что "горожане" могут завоевать требл в нынешнем сезоне.
"В "Манчестер Сити" мы всегда стремились добиваться побед в каждом матче, боролись за каждый трофей. Думаю, что у клуба хорошие шансы выиграть Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Конкуренция в этих турнирах высокая, но "Манчестер Сити" способен на успех. Завоевание требла будет огромным успехом", - приводит слова Агуэро Manchester Evening News.
В чемпионате Англии "Манчестер Сити", набрав в 27 турах 66 очков, занимает первое место. В Кубке Англии "горожане" в 1/8 финала сыграют с "Питерборо". В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Спортинг" со счетом 5:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18