Агуэро оценил шансы "Манчестер Сити" выиграть требл

Фото: инстаграм Серхио Агуэро/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро выразил мнение, что "горожане" могут завоевать требл в нынешнем сезоне.

"В "Манчестер Сити" мы всегда стремились добиваться побед в каждом матче, боролись за каждый трофей. Думаю, что у клуба хорошие шансы выиграть Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Конкуренция в этих турнирах высокая, но "Манчестер Сити" способен на успех. Завоевание требла будет огромным успехом", - приводит слова Агуэро Manchester Evening News.

В чемпионате Англии "Манчестер Сити", набрав в 27 турах 66 очков, занимает первое место. В Кубке Англии "горожане" в 1/8 финала сыграют с "Питерборо". В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Спортинг" со счетом 5:0.

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