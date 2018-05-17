Агуэро оценил шансы поиграть с Месси за один клуб

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Агуэро оценил шансы поиграть с Месси за один клуб
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро считает, что у него нет шансов поиграть с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси за один клуб.

"Я думаю, что это уже нереально. Раньше у нас была такая возможность, но теперь мы в таком возрасте, что Лео останется в "Барселоне", а я не покину "Манчестер Сити", – приводит слова Агуэро Mundo Deportivo.

В этом сезоне 29-летний Агуэро провел за "Манчестер Сити" 39 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 7 результативных передач. На счету 30-летнего Месси 45 мячей и 18 голевых пасов в 53 поединках.

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