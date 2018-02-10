Агуэро оформляет покер, "Манчестер Сити" громит "Лестер"

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Агуэро оформляет покер, "Манчестер Сити" громит "Лестер"Субботняя программа 27-го тура английской Премьер-Лиги завершалась противостоянием на "Эмирейтс", где местный "Манчестер Сити" принимал "Лестер". Это уже третье свидание "горожан" с "лисами". В матче первого круга манкунианцы благодаря классной концовки первого и началу второго тайма взяли верх со счетом 2:0. Также команды сошлись в четвертьфинале Кубка Лиги и тогда сильнейшего пришлось определять в серии пенальти, где более точными оказались подопечные Пепа Гвардиолы. Несмотря на потерю очков в прошлом туре, "Сити" продолжает уверенно лидировать, потихоньку приближаясь к своему пятому чемпионскому титулу. "Синие" же в последних турах забуксовали, тем не менее продолжают удерживаться в верхней части турнирной таблицы.

Что касается стартовых составов, то испанский специалист решил поберечь на ближайший матч Лиги Чемпионов своего капитана Венсана Компани, доверив его место в центре защиты дорогостоящему новобранцу Эмерику Ляпорту. Клод Пюэль скрупулезно тактически готовился к поединку с "Сити", что можно было понять из выбранной им схемы 3-5-2. Не нашлось место в старте Рияду Махрезу, который после своего знаменитого демарша только в пятницу вернулся к общим тренировкам с командой.

Хозяева начали с места в карьер. Уже на третьей минуте сработала продуктивная связка Де Брюйне – Стерлинг: бельгиец великолепно отдал, а англичанин буквально с метра отправил мяч в пустые ворота. Забив гол, манкунианцы продолжали вести игру, "Лестер" лишь изредка переходил центральную линию. Но на экваторе первого тайма "лисы" сполна воспользовались грубой ошибкой "горожан": Отаменди плохо отдал пас на Ляпорта, его обокрал Джейми Варди, после чего устремился к воротам и хладнокровно расстрелял беспомощного Эдерсона. "Сити" еще к перерыву имел несколько возможностей повести в счете, но проломить насыщенную оборону "синих" не вышло.

Как и в первом тайме, во второй половине встречи подопечным Гвардиолы понадобилось всего три минуты, чтобы забить. Не обошлось без грубой ошибки защитника "Лестера" Магуайра, который, не увидев у себя за спиной Агуэро, решил не выбивать мяч, и аргентинец за это наказал – 2:1. Манкунианцы решили не тянуть интригу и сразу снять все вопросы о победителе. "Горожане" включили высокий прессинг, под которым стушевались "лисы": Де Брюйне снова отдал великолепную передачу на Агуэро и тот сильным ударом с близкого расстояния заставил капитулировать датского голкипера.

"Лестеру" ничего не оставалось, кроме как идти ва-банк. Клод Пюэль бросил в бой Ихеаначо и Махреза, но ход себя не оправдал. Более того, продолжили чудить Магуайр и Шмейхель, которые привезли в свои ворота и четвертый гол, автором которого стал все тот же Агуэро. Как оказалось, Куну хет-трика было мало и на последней минуте основного времени он результативным ударом из-за пределов штрафной площади оформил покер.

Таким образом, четыре забитых мяча Агуэро и три голевые передачи Де Брюйне помогли "Манчестер Сити" разгромить "Лестер" и еще больше закрепить свои лидирующие позиции.

"Манчестер Сити" –  "Лестер Сити" 5:1

Голы: Стерлинг, 3 – 1:0, Варди, 24 – 1:1, Агуэро, 48 – 2:1, Агуэро, 53 – 3:1, Агуэро, 77 – 4:1, Агуэро, 90 – 5:1

"Ман Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди (Стоунз, 81), Ляпорт, Зинченко (Данило, 65), Де Брюйне, Фернандиньо (Фоден, 80), Гюндоган, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро

"Лестер": Шмейхель, Драгович, Магуайр, Фукс, Джеймс, Ндиди, Адриен Силва (Симпсон, 46), Чилуэлл (Ихеаначо, 62), Олбрайтон, Диабате (Махрез, 62), Варди

Богдан Архипенко

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