Агуэро определился со своим будущим в "Барселоне"

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Агуэро определился со своим будущим в "Барселоне"

Фото твиттер Серхио Агуэро

Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро решил не уходить из команды, утверждает Marca.

По сведениям издания, аргентинец хочет выступать за "сине-гранатовых", несмотря на то, что его соотечественник и близкий друг Лионель Месси покинул клуб.

Ранее сообщалось, что 33-летний футболист изучает возможность расторжения контракта с "блауграной".

Агуэро перешёл в "Барсу" этим летом из "Манчестер Сити" на правах свободного агента, заключив соглашение на два года.

Не пропустите: Месси проведёт пресс-конференцию: названы дата и место. | http://soccernews.ru
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