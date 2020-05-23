Агуэро останется в "Манчестер Сити" до лета 2021 года

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не собирается менять клубную прописку грядущим летом.

"У Серхио есть контракт с "Манчестер Сити" до 2021 года, и нет никаких шансов, что он покинет клуб до его истечения. А потом посмотрим, что произойдёт. Я не вёл переговоров с "Интером", потому что Агуэро всем доволен в нынешней команде и не намерен сейчас никуда уходить", - цитирует агента футболиста Эрнана Регуэру Goal.com.

31-летний аргентинец защищает цвета "горожан" с 2011 года, в текущем сезоне он забил 23 гола и сделал 3 ассиста в 30 матчах.

Ранее стало известно о желании мадридского "Реала" и миланского "Интера" купить Агуэро во время летнего трансферного окна.

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