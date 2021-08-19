Агуэро отказался брать 10-й номер в "Барселоне"
Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро решил не менять игровой номер, сообщает Marca.
По сведениям издания, аргентинец будет выступать за "сине-гранатовых" с цифрой "19" на спине, как и планировалось ранее.
У футболиста был вариант забрать "десятку" после ухода Лионеля Месси, однако он отказался.
Агуэро перешёл в "Барсу" этим летом из "Манчестер Сити" на правах свободного агента, заключив контракт на два года.
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