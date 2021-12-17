Агуэро отказался от большей части зарплаты в "Барселоне"

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Агуэро отказался от большей части зарплаты в "Барселоне"

Фото твиттер Серхио Агуэро

Нападающий Серхио Агуэро пошёл на компромисс в переговорах с "Барселоной" о расторжении контракта.

По информации Sport.es, 33-летний футболист отказался от большей части зарплаты в каталонском клубе.

Учитывая финансовые проблемы "сине-гранатовых", аргентинец не стал требовать выплаты полностью за следующий сезон и частично за нынешний.

Напомним, что Агуэро присоединился к "Барсе" прошлым летом, сыграл 5 матчей и забил 1 гол. 

В конце октября форварду стало плохо во время игры. У него был приступ тахикардии. Из-за проблем с сердцем латиноамериканец завершил карьеру.

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