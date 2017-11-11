Агуэро открыл счёт в матче со сборной России

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Агуэро открыл счёт в матче со сборной России

Форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро открыл счёт в товарищеском матче против национальной команды России.

Нападающий "альбиселесте" забил гол на 86-й минуте встречи.

Видео: Гол Агуэро

Не пропустите: Первый тайм матча Россия - Аргентина завершился нулевой ничьей. | http://soccernews.ru

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