Агуэро отметил победу в Кубке Лиги танцем в раздевалке

Ведущий форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро после победы своей команды в финале Кубка Лиги пустился в пляс.

Аргентинский бомбардир станцевал в раздевалке. Соответствующее видео опубликовано в официальном твиттере "горожан".

В текущем сезоне 30-летний Агуэро сыграл за "Манчестер Сити" 32 матча во всех турнирах, забил 24 гола и сделал 5 ассистов.

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