Агуэро: "Переход Месси в "Манчестер Сити" провернуть крайне сложно"

Теги манчестер ситибарселоналионель мессисерхио агуэро

Агуэро: "Переход Месси в "Манчестер Сити" провернуть крайне сложно"
Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не верит, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси перейдет в его команду.

"Купить Месси или Роналду очень тяжело. Эти игроки являются символами своих команд и деньги не являются главной проблемой для подобного трансфера. Я бы очень хотел видеть Месси в "Манчестер Сити", но это малореально", - приводит слова Агуэро TyC Sport.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" готов потратить на трансфер 30-летнего Месси порядка 400 миллионов евро.

Не пропустите: Линекер: "Если Месси - не лучший игрок всех времен, то я - чертова курица". | http://soccernews.ru

комментарии
Лошак

Да нах он там нужен. Гнум заебёт всех шейхов своей "инопланетностью".

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Сборная команда из игроков, которые не едут на Чемпионат Мира в Россию

Сборная команда из игроков, которые не едут на Чемпионат Мира в Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 7 19
2 Манчестер Юнайтед 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Арсенал Лондон 7 13
6 Бернли 7 12
7 Уотфорд 7 12
8 Ливерпуль 6 11
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 7 9
11 Хаддерсфилд Таун 7 9
12 Саутгемптон 7 8
13 Сток Сити 7 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 7 7
15 Вест Хэм Юнайтед 7 7
16 Эвертон 7 7
17 Лестер Сити 7 5
18 Суонси Сити 7 5
19 Борнмут 7 4
20 Кристал Пэлас 7 0
Полная таблица

топ-5 тегов