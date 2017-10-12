Агуэро: "Переход Месси в "Манчестер Сити" провернуть крайне сложно"



Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не верит, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси перейдет в его команду.

"Купить Месси или Роналду очень тяжело. Эти игроки являются символами своих команд и деньги не являются главной проблемой для подобного трансфера. Я бы очень хотел видеть Месси в "Манчестер Сити", но это малореально", - приводит слова Агуэро TyC Sport.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" готов потратить на трансфер 30-летнего Месси порядка 400 миллионов евро.

Не пропустите: Линекер: "Если Месси - не лучший игрок всех времен, то я - чертова курица". | http://soccernews.ru