Агуэро перенес операцию на колене

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Агуэро перенес операцию на колене
Аргентинскому нападающему "Манчестер Сити" Серхио Агуэро была сделана операция на колене, сообщает официальный твиттер игрока.

Футболисту провели артроскопию - вид операции, который выполняется через микроразрез. Таким образом форвард может вернуться в строй через несколько недель и его участию в Чемпионате Мира-2018 ничего не угрожает.

В этом сезоне 29-летний Агуэро провел за "Манчестер Сити" 39 матчей и забил 30 голов.

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