Агуэро планирует играть на высшем уровне еще 2 года

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Нападающий Серхио Агуэро, который вчера заявил, что покинет "Манчестер Сити", пока не знает, где продолжит карьеру, сообщает ESPN.

Ранее аргентинец сообщал о своем желании вернуться на родину и доиграть в "Индепендьенте", однако, по данным источника, форвард уверен в том, что сможет играть на высоком уровне в Европе еще как минимум два года.

За развитием событий следят несколько топ-клубов, которые не против заполучить к себе звезду такого масштаба. Среди основных претендентов называют ПСЖ, "Барселону" (как в дополнение к другу Агуэро Месси, так и в случае ухода Лео) и "Ювентус", если Криштиану Роналду все же решит покинуть Турин.

В текущем сезоне нападающий сыграл только 8 матчей в АПЛ и забил 1 гол.