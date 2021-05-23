Агуэро побил рекорд Руни в АПЛ

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Агуэро побил рекорд Руни в АПЛ

Фото твиттер "Манчестер Сити"

Нападающий Серхио Агуэро стал рекордсменом АПЛ в своём последнем матче в составе "Манчестер Сити".

Оформив дубль в игре 38-го тура Премьер-лиги против "Эвертона" (5:0), аргентинец установил рекорд турнира по голам за один клуб.

Агуэро забил 184 мяча в АПЛ за "Сити" и превзошёл достижение Уэйна Руни, который отличился 183 раза, выступая за "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: "Манчестер Сити" уничтожил "Эвертон" в заключительном туре АПЛ. | http://soccernews.ru
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