Агуэро поделился мнением о будущем обладателе "Золотого мяча"

3 Теги серхио агуэролионель мессизолотой мяч

Агуэро поделился мнением о будущем обладателе "Золотого мяча"

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро рассказал, кто по его мнению заслуживает выиграть "Золотой мяч".

"Я неоднократно заявлял, что пока Лионель Месси появляется на поле, то "Золотой мяч" должен доставаться ему. Он заслуживает награды в этом сезоне, он великолепно играл", - приводит слова Агуэро Goal.com.

Напомним, что Месси уже является пятикратным обладателем "Золотого мяча". За прошлый сезон награда досталась Луке Модричу.

В нынешнем сезоне Месси провел 48 игр, забил 48 голов и отдал 21 ассист.

Читайте также: Азмун, Салах и Шакири попали в список "новых Месси". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

Я читал,что он сказал что в этом сезоне выиграть ЗМ должен игрок команды-победителя.

Ответить
Крош
Крош

Поправка:команды-финалиста.

Ответить
Карыч
Карыч

Что только не ляпнешь, чтобы продолжать играть в сб.Аргентины.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов