Агуэро поделился мнением о будущем обладателе "Золотого мяча"
Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро рассказал, кто по его мнению заслуживает выиграть "Золотой мяч".
"Я неоднократно заявлял, что пока Лионель Месси появляется на поле, то "Золотой мяч" должен доставаться ему. Он заслуживает награды в этом сезоне, он великолепно играл", - приводит слова Агуэро Goal.com.
Напомним, что Месси уже является пятикратным обладателем "Золотого мяча". За прошлый сезон награда досталась Луке Модричу.
В нынешнем сезоне Месси провел 48 игр, забил 48 голов и отдал 21 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16