Агуэро поделился мнением о будущем обладателе "Золотого мяча"

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро рассказал, кто по его мнению заслуживает выиграть "Золотой мяч".

"Я неоднократно заявлял, что пока Лионель Месси появляется на поле, то "Золотой мяч" должен доставаться ему. Он заслуживает награды в этом сезоне, он великолепно играл", - приводит слова Агуэро Goal.com.

Напомним, что Месси уже является пятикратным обладателем "Золотого мяча". За прошлый сезон награда досталась Луке Модричу.

В нынешнем сезоне Месси провел 48 игр, забил 48 голов и отдал 21 ассист.

Читайте также: Азмун, Салах и Шакири попали в список "новых Месси". | http://soccernews.ru