Агуэро поделился мнением о возможном переходе Кейна в "Реал"

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро поделился мнением о нападающем "Тоттенхэма" Харри Кейне.

"Правда в том, что у столь талантливых футболистов не должно возникнуть проблем с тем, чтобы заиграть в таком большом клубе, как "Реал". Не знаю, о чем он думает, в конце концов это не моя проблема, а его" - приводит слова Агуэро Goal.com.

Напомним, что Кейн стал лучшим бомбардиром среди топ-5 чемпионатов в 2017 году.

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