Агуэро подтвердил, что заразился коронавирусом

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Агуэро подтвердил, что заразился коронавирусомНападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро сообщил в своем Твиттере, что заразился коронавирусом.

"У меня был тесный контакт с больным коронавирусом. После него я я ушел на самоизоляцию. Последний тест, который я сдал, оказался положительным.

Были симптомы заболевания, я выполняю предписания врача, чтобы выздороветь. Берегите себя", — написал футболист.

Напомним, футболист пропустил большую часть сезона из-за травмы. Соглашение с "горожанами" истекает в июне июня 2021 года.
В текущем сезоне 32-летний аргентинец вышел на поле в футболке "Манчестер Сити" в 9 матчах. В его активе 2 забитых мяча. 

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