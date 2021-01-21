Агуэро подтвердил, что заразился коронавирусом

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро сообщил в своем Твиттере, что заразился коронавирусом.

"У меня был тесный контакт с больным коронавирусом. После него я я ушел на самоизоляцию. Последний тест, который я сдал, оказался положительным.

Были симптомы заболевания, я выполняю предписания врача, чтобы выздороветь. Берегите себя", — написал футболист.

After a close contact, I've been self-isolating and the latest test I took was positive for COVID 19. I had some symptoms and I'm following doctor's orders for recovery. Take care, everyone! — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) January 21, 2021