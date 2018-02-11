Агуэро подвел итоги матча с "Лестером"

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро прокомментировал победу над "Лестером" (5:1).

"Мы очень довольны, хотим продолжать в том же духе, сегодня мы добыли важные три очка. Теперь нас ждет Лига Чемпионов и Кубок английской лиги, очень важные матчи.

Больше других мне понравился мой четвертый гол, давно не забивал из-за пределов штрафной площади. Де Брюйне? Он великолепный футболист, очень здорово играть с ним в одной команде" - приводит слова Агуэро ВВС.

Читайте также: Агуэро установил рекорд АПЛ. | http://soccernews.ru