Агуэро подвел итоги матча с "Лестером"

Теги манчестер ситисерхио агуэролестер сити

Агуэро подвел итоги матча с "Лестером"

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро прокомментировал победу над "Лестером" (5:1).

"Мы очень довольны, хотим продолжать в том же духе, сегодня мы добыли важные три очка. Теперь нас ждет Лига Чемпионов и Кубок английской лиги, очень важные матчи.

Больше других мне понравился мой четвертый гол, давно не забивал из-за пределов штрафной площади. Де Брюйне? Он великолепный футболист, очень здорово играть с ним в одной команде" - приводит слова Агуэро ВВС.

Читайте также: Агуэро установил рекорд АПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

В ожидании очередной победы: "Барселона" принимает "Хетафе"

В ожидании очередной победы: "Барселона" принимает "Хетафе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Тоттенхэм 27 52
4 Ливерпуль 26 51
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 26 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
14 Кристал Пэлас 27 27
15 Суонси Сити 27 27
16 Саутгемптон 26 26
17 Ньюкасл Юнайтед 26 25
18 Сток Сити 27 25
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов