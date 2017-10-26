Агуэро поиздевался над Артетой на тренировке "Манчестер Сити"

Теги серхио агуэроманчестер ситимикель артета

Агуэро поиздевался над Артетой на тренировке "Манчестер Сити"Форвард английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро поиздевался над одним из тренеров своей команды Микелем Артетой на тренировочном занятии. Вот как это было.

Напомним, Алексис Санчес сделал выбор между ПСЖ и "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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5 Арсенал Лондон 9 16
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10 Саутгемптон 9 12
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12 Брайтон & Хоув Альбион 9 11
13 Вест Бромвич Альбион 9 10
14 Лестер Сити 9 9
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