Агуэро получит должность в сборной Аргентины
Фото: твиттер Серхио Агуэро/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил, что бывший нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро получит должность в национальной команде.
"Решение по Агуэро все восприняли положительно. Я говорил с Серхио и президентом ассоциации футбола. Нам важно, чтобы Агуэро имел четкую должность, чтобы он не приехал только для вида", - сказал Скалони.
Напомним, что 33-летний Агуэро несколько месяцев назад завершил карьеру из-за проблем с сердцем. За сборную Аргентины он провел 101 матч и забил 41 гол.
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