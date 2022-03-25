Агуэро получит должность в сборной Аргентины

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Агуэро получит должность в сборной Аргентины

Фото: твиттер Серхио Агуэро/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил, что бывший нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро получит должность в национальной команде.

"Решение по Агуэро все восприняли положительно. Я говорил с Серхио и президентом ассоциации футбола. Нам важно, чтобы Агуэро имел четкую должность, чтобы он не приехал только для вида", - сказал Скалони.

Напомним, что 33-летний Агуэро несколько месяцев назад завершил карьеру из-за проблем с сердцем. За сборную Аргентины он провел 101 матч и забил 41 гол.

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