Агуэро помог "Манчестер Сити" обыграть "Бернли"

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Агуэро помог "Манчестер Сити" обыграть "Бернли"

"Манчестер Сити" обыграл "Бернли" в матче 36-го тура АПЛ.

Победный гол на 63-й минуте забил нападающий Серхио Агуэро. 

"Бернли" - "Манчестер Сити" - 0:1.

Гол: Агуэро, 63 - 0:1

ернли": Хитон, Тарковски, Ми, Лоутон, Тэйлор, Вествуд, Хендрик(Гудмундссон, 76), Корк, Вуд (Выдра, 72), Барнс, Макнил.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Уокер, Лапорт, Зинченко, Бернарду Силва, Сильва, Сане (Габриэл Жезус, 64), Гюндоган, Стерлинг (Отаменди, 90), Агуэро (Стоунз, 83).

"Манчестер Сити", имея в активе 92 очка, поднялся на 1 строчку в турнирной таблице, опережая "Ливерпуль" на 1 балл. 

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