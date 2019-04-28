Агуэро помог "Манчестер Сити" обыграть "Бернли"
"Манчестер Сити" обыграл "Бернли" в матче 36-го тура АПЛ.
Победный гол на 63-й минуте забил нападающий Серхио Агуэро.
"Бернли" - "Манчестер Сити" - 0:1.
Гол: Агуэро, 63 - 0:1
"Бернли": Хитон, Тарковски, Ми, Лоутон, Тэйлор, Вествуд, Хендрик(Гудмундссон, 76), Корк, Вуд (Выдра, 72), Барнс, Макнил.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Уокер, Лапорт, Зинченко, Бернарду Силва, Сильва, Сане (Габриэл Жезус, 64), Гюндоган, Стерлинг (Отаменди, 90), Агуэро (Стоунз, 83).
"Манчестер Сити", имея в активе 92 очка, поднялся на 1 строчку в турнирной таблице, опережая "Ливерпуль" на 1 балл.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|91
|2
|Манчестер Сити
|35
|89
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|35
|64
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14