Агуэро помог "Манчестер Сити" обыграть "Борнмут"

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Агуэро помог "Манчестер Сити" обыграть "Борнмут"

"Манчестер Сити" в матче 3-го тура АПЛ в гостевом матче обыграл "Борнмут".

В составе победителей дубль оформил Серхио Агуэро.

"Борнмут" - "Манчестер Сити" - 1:3 (1:2)

Голы: Агуэро, 15 - 0:1, Стерлинг, 43 - 0:2, К.Уилсон, 45+3 - 1:2, Агуэро, 64 - 1:3.

"Борнмут": Рамсдейл, Смит (Айб, 68), Аке, Дэниэлс (Х.Уилсон, 37), Кук, Мефам, Лерма, Биллинг, Кинг, Фрэйзер, К.Уилсон (Соланке, 69).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Уокер (Жоау Канселу, 90), Ляпорт, Зинченко, Сильва, Гюндоган (Эрнандес, 58), Де Брейне, Агуэро, Стерлинг, Бернарду Силва (Махрез, 79).

"Ман Сити" занимает 2 место в турнирной таблице АПЛ. "Борнмут" идет на 10-й позиции.

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