Агуэро помог "Манчестер Сити" обыграть "Шеффилд"
"Манчестер Сити" в гостевом матче 24-го тура чемпионата Англии обыграл "Шеффилд".
Победный гол забил нападающий Серхио Агуэро.
"Шеффилд" - "Манчестер Сити" - 0:1
Гол: Агуэро,73 - 0:1
"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Стивенс, О`Коннелл, Башем (Робинсон, 78), Болдок, Флек, Норвуд, Бешич (Ландстрем, 78), Иган, Шарп (Муссе, 59), Макберни.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт (Эрик Гарсия, 78), Уокер, Отаменди, Зинченко, де Брюйне, Фернандиньо, Марез, Родри Эрнандес, Стерлинг (Бернарду Силва, 90), Габриэл Жезус (Агуэро, 67).
"Сити" с 51 баллом занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Англии."Шеффилд" с 33 очками располагается на 7 месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|64
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|23
|45
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|23
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|14
|Бернли
|23
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|23
|17