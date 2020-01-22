Агуэро помог "Манчестер Сити" обыграть "Шеффилд"

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Агуэро помог "Манчестер Сити" обыграть "Шеффилд"

"Манчестер Сити" в гостевом матче 24-го тура чемпионата Англии обыграл "Шеффилд".

 Победный гол забил нападающий Серхио Агуэро.

"Шеффилд" - "Манчестер Сити" - 0:1

Гол: Агуэро,73 - 0:1

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Стивенс, О`Коннелл, Башем (Робинсон, 78), Болдок, Флек, Норвуд, Бешич (Ландстрем, 78), Иган, Шарп (Муссе, 59), Макберни.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт (Эрик Гарсия, 78), Уокер, Отаменди, Зинченко, де Брюйне, Фернандиньо, Марез, Родри Эрнандес, Стерлинг (Бернарду Силва, 90), Габриэл Жезус (Агуэро, 67).

"Сити" с 51 баллом занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Англии."Шеффилд" с 33 очками располагается на 7 месте.

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