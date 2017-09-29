Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро попал в ДТП.

По информации источника, 29-летний аргентиец направлялся на такси в аэропорт после концерта в Амстердаме. В один из моментов водитель автомобиля врезался в столб.

В результате аварии футболист получил перелом ребра. Ожидается, что форвард "горожан" пропустит около двух месяцев.

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