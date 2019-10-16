Агуэро попал в ДТП

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро угодил в дорожно-транспортное происшествие, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, авария с участием футболиста произошла, когда он ехал на тренировку.

Отмечается, что звёздный аргентинец не пострадал, а его Range Rover получил серьёзные повреждения.

В текущем сезоне 31-летний Агуэро сыграл за "Сити" 9 матчей, забил 8 голов и сделал 2 ассиста.

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