Агуэро порадовал сотрудников "Манчестер Сити" перед своим уходом в "Барселону"

1 Теги серхио агуэроманчестер сити

Агуэро порадовал сотрудников "Манчестер Сити" перед своим уходом в "Барселону"Фото: инстаграм Агуэро/Автор неизвестен

Аргентинский форвард Серхио Агуэро сделал подарки сотрудникам "Манчестер Сити" перед уходом в "Барселону".

Более 60 сотрудников английского клуба – весь персонал, напрямую работающий с первой командой, – получили в подарок от аргентинца часы Hublot или Tag Heuer стоимостью не менее 1000 фунтов стерлингов. На часы нанесена надпись Gracias! Kun Aguero ("Спасибо! Кун Агуэро").

Также Агуэро устроил лотерею, чтобы разыграть между сотрудниками свой внедорожник Range Rover Evoque. Автомобиль выиграл один из людей, занимающихся экипировкой команды.

Кроме того футболист выделил значительную сумму денег в рамках регулярной помощи футболистов персоналу клуба.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Вот это тщёславие!И такого плаксу подписал эгоист.Барса так никогда не поднимется со дна.Мда ... Visca El Barca!Visca El Catalunya!

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