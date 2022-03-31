Агуэро порассуждал о возобновлении карьеры

Фото твиттер Серхио Агуэро

Известный аргентинский футболист Серхио Агуэро признался, что у него есть желание вернуться в профессиональный спорт.

"ФИФА уже относится ко мне как к легенде, но вчера я подумал о том, что мог бы снова играть. Врачи порекомендовали мне воздержаться от футбола в течение пяти-шести месяцев, но я уже хочу тренироваться.

Мне уже поступало предложение от "Интера Майами", но я ответил им отказом", - цитирует Агуэро Calciomercato.

Бывший нападающий "Атлетико", "Манчестер Сити" и "Барселоны" повесил бутсы на гвоздь в декабре из-за проблем с сердцем.

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