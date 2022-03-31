Агуэро порассуждал о возобновлении карьеры

Теги серхио агуэроинтер майами

Агуэро порассуждал о возобновлении карьеры

Фото твиттер Серхио Агуэро

Известный аргентинский футболист Серхио Агуэро признался, что у него есть желание вернуться в профессиональный спорт.

"ФИФА уже относится ко мне как к легенде, но вчера я подумал о том, что мог бы снова играть. Врачи порекомендовали мне воздержаться от футбола в течение пяти-шести месяцев, но я уже хочу тренироваться.

Мне уже поступало предложение от "Интера Майами", но я ответил им отказом", - цитирует Агуэро Calciomercato.

Бывший нападающий "Атлетико", "Манчестер Сити" и "Барселоны" повесил бутсы на гвоздь в декабре из-за проблем с сердцем.

Не пропустите: Агуэро получит должность в сборной Аргентины. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Египет намерен оспорить результат матча с Сенегалом в квалификации ЧМ-2022

Египет намерен оспорить результат матча с Сенегалом в квалификации ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Eastern Conference М О
1 Нью-Йорк РБ Нью-Йорк РБ 34 57
2 New York City New York City 34 54
3 Торонто Торонто 34 53
4 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 34 46
5 Montreal Impact Montreal Impact 34 45
6 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 34 42
7 Нью Ингланд Революшн Нью Ингланд Революшн 34 42
8 Остин Азтекс Остин Азтекс 34 41
9 Коламбус Крю Коламбус Крю 34 36
10 Чикаго Файр Чикаго Файр 34 31
Western Conference М О
1 Даллас Даллас 34 60
2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 34 58
3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 34 52
4 Сиэттл Саундерс Сиэттл Саундерс 34 48
5 Канзас Сити Уизардс Канзас Сити Уизардс 34 47
6 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 34 46
7 Portland Timbers Portland Timbers 34 44
8 Whitecaps Whitecaps 34 39
9 Сан-Хосе Ертквейкс Сан-Хосе Ертквейкс 34 38
10 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 34 34
Полная таблица

топ-5 тегов