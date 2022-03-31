Агуэро порассуждал о возобновлении карьеры
Известный аргентинский футболист Серхио Агуэро признался, что у него есть желание вернуться в профессиональный спорт.
"ФИФА уже относится ко мне как к легенде, но вчера я подумал о том, что мог бы снова играть. Врачи порекомендовали мне воздержаться от футбола в течение пяти-шести месяцев, но я уже хочу тренироваться.
Мне уже поступало предложение от "Интера Майами", но я ответил им отказом", - цитирует Агуэро Calciomercato.
Бывший нападающий "Атлетико", "Манчестер Сити" и "Барселоны" повесил бутсы на гвоздь в декабре из-за проблем с сердцем.
Не пропустите: Агуэро получит должность в сборной Аргентины. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
"Уфа" объявила о разрыве контракта с грузинским защитником
-
Канте ответил на предложение ПСЖ о летнем трансфере
-
"Фиорентина" готова выкупить Пентека, но при одном условии
-
"Крылья Советов" претендуют на полузащитника "Спартака"
-
Агуэро порассуждал о возобновлении карьеры
-
Египет намерен оспорить результат матча с Сенегалом в квалификации ЧМ-2022
-
Шиманьски вернулся в "Динамо" из сборной Польши
-
"Барселона" нацелилась на 16-летнего таланта из "Баварии"
-
Роналду заявил об амбициях выиграть ЧМ-2022
-
Неймар определился со своим будущим в ПСЖ
-
СМИ узнали новые подробности возможного приглашения тен Хага в "Манчестер Юнайтед"
-
Стали известны 29 из 32 участников Чемпионата Мира в Катаре
-
Сборные Мексики и США пробились на ЧМ-2022
-
Главные новости дня: 30 марта
-
Классон объяснил свой уход из "Краснодара"
-
Клубы из Беларуси могут присоединиться к РПЛ
-
Новая Зеландия - победитель отбора на ЧМ-2022 в Океании
-
Экс-игрок "Краснодара" Классон перешел в "Копенгаген"
-
Стало известно, когда решится будущее Асенсио в "Реале"
-
"Аякс" не будет препятствовать переговорам тен Хага с "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34