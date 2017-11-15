Агуэро потерял сознание из-за резкого снижения артериального давления

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро упал в обморок в перерыве товарищеского матча против Нигерии (2:4), сообщает The Sun.

По сведениям издания, причиной потери сознания стало резкое снижение артериального давления у футболиста. Сразу со стадиона форвард был отправлен в больницу.

Как рассказал врача аргентинской команды Донато Вильяни, у Агуэро случалось подобное в подростковом возрасте.

Агуэро уже выписался из больницы и вернулся в расположение сборной.

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