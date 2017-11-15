Агуэро потерял сознание из-за резкого снижения артериального давления

Теги манчестер ситисерхио агуэроаргентина

Агуэро потерял сознание из-за резкого снижения артериального давления

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро упал в обморок в перерыве товарищеского матча против Нигерии (2:4), сообщает The Sun.

По сведениям издания, причиной потери сознания стало резкое снижение артериального давления у футболиста. Сразу со стадиона форвард был отправлен в больницу.

Как рассказал врача аргентинской команды Донато Вильяни, у Агуэро случалось подобное в подростковом возрасте.

Агуэро уже выписался из больницы и вернулся в расположение сборной.

Не пропустите: Агуэро потерял сознание после матча за сборную Аргентины и был госпитализирован. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-15 самых атакующих команд Европы

Топ-15 самых атакующих команд Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов