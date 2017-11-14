Агуэро потерял сознание после матча за сборную Аргентины и был госпитализирован



Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро упал в обморок после завершения товарищеского матча против Нигерии (2:4), сообщает Varsky Sports.

По сведениям источника, футболиста отвезли в ближайшую больницу.

Стоит отметить, что в этой встрече 29-летний Агуэро отыграл только первые 45 минут.

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