Агуэро потерял сознание после матча за сборную Аргентины и был госпитализирован

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Агуэро потерял сознание после матча за сборную Аргентины и был госпитализирован
Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро упал в обморок после завершения товарищеского матча против Нигерии (2:4), сообщает Varsky Sports.

По сведениям источника, футболиста отвезли в ближайшую больницу.

Стоит отметить, что в этой встрече 29-летний Агуэро отыграл только первые 45 минут.

Не пропустите: Агуэро стал третьим в списке лучших бомбардиров сборной Аргентины. | http://soccernews.ru

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