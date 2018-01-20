Агуэро поучаствовал в 13 голах в 13 матчах АПЛ против "Ньюкасла"

Теги манчестер ситиньюкасл юнайтедсерхио агуэро

Агуэро поучаствовал в 13 голах в 13 матчах АПЛ против "Ньюкасла"

В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на своём поле победил "Ньюкасл" со счётом 3:1.

В этом матче хет-триком отличился форвард "горожан" Серхио Агуэро. Как сообщает Opta, аргентинец поучаствовал в 13 голах в 13 матчах АПЛ против "сорок".

Не пропустите: Агуэро прокомментировал победу над "Ньюкаслом". | http://soccernews.ru

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13 Кристал Пэлас 24 25
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15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
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