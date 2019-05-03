Агуэро поучаствовал в съемках клипа аргентинской певицы

Теги манчестер ситисерхио агуэро

Агуэро поучаствовал в съемках клипа аргентинской певицы
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро снялся в клипе аргентинской певицы Тини Штоссель.

По сведениям Tyc Sports, футболист, возможно, состоит в отношениях с 22-летней девушкой. Песня с названием "22" собрала более 600 тысяч просмотров за сутки.

Напомним, что ранее 30-летний Агуэро был женат на дочери Диего Марадоны. В этом сезоне он провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 31 гол и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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