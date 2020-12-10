Агуэро повторил достижение Дрогба

Нападающий Серхио Агуэро забил 36-й мяч за "Манчестер Сити" в матчах Лиги Чемпионов.

Таким образом, как сообщает William Hill, аргентинец повторил рекорд по числу голов в главном еврокубке в составе английской команды.

Ранее из представителей АПЛ 36 раз в ЛЧ отличался только бывший форвард "Челси" Дидье Дрогба.

При этом Агуэро обогнал Тьерри Анри и Руда ван Нистелроя, у которых по 35 голов в Лиге Чемпионов в составе "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" соответственно.

Не пропустите: Неймар стал автором уникального достижения. | http://soccernews.ru