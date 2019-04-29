Агуэро повторил фантастический рекорд Анри

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро забил 20-й гол в текущем розыгрыше АПЛ.

30-летний аргентинец поразил ворота "Бернли" в матче 36-го тура Премьер-лиги.

Как сообщает Opta, Агуэро стал вторым игроком в истории чемпионата Англии, которому удалось отличиться не менее 20 раз на протяжении пяти сезонов подряд.

Автором этого рекорда является легендарный французский форвард Тьерри Анри, который выступал за "Арсенал" с 1999 по 2007 год и в сезоне 2011/12.

Не пропустите: Гвардиола повторил историческое достижение Моуринью. | http://soccernews.ru