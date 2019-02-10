Агуэро повторил рекорд АПЛ по количеству хет-триков

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро оформил хет-трик в матче с "Челси".

Как сообщает Opta, этот хет-трик стал 11-м для аргентинца в рамках АПЛ. Теперь Агуэро по количеству хет-триков делит первую строчку с Алан Ширером.

Также отметим, что Агуэро стал пятым футболистом в истории, который сделал хет-трики в двух домашних играх АПЛ кряду.

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