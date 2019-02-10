Агуэро повторил рекорд АПЛ по количеству хет-триков
Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро оформил хет-трик в матче с "Челси".
Как сообщает Opta, этот хет-трик стал 11-м для аргентинца в рамках АПЛ. Теперь Агуэро по количеству хет-триков делит первую строчку с Алан Ширером.
Также отметим, что Агуэро стал пятым футболистом в истории, который сделал хет-трики в двух домашних играх АПЛ кряду.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|65
|2
|Манчестер Сити
|26
|62
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Челси
|25
|50
|6
|Арсенал Лондон
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Кардифф Сити
|26
|25
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11