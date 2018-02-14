Агуэро поздравил Гюндогана с дублем в ворота "Базеля"

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Агуэро поздравил Гюндогана с дублем в ворота "Базеля"Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро поздравил команду с победой (4:0) в первом матче над "Базелем" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отдельно футболист поздравил своего одноклубника Илкая Гюндогана, который оформил дубль.

"Мы сделали очень хороший шаг в 1/8 финала Лиги чемпионов. Нужно продолжать так же. Поздравляю Илкая Гюндогана с дублем. Вперёд, "Сити"! — написал Агуэро.

Ответная игра пройдёт 7 марта в Манчестере. | soccernews.ru

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